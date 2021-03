Sessão ordinária na Câmara de Mafra será mantida apenas nas terças devido ao cenário atual do Covid-19

A Câmara de Vereadores informa que, em consulta realizada, a maioria dos vereadores optou por continuar com apenas uma sessão semanal considerando os dados epidemiológicos de Mafra, no qual, o novo coronavírus e suas variantes apresentam índices crescentes de contagiosidade e transmissibilidade.

Com a mudança do cenário atual, a diminuição dos casos, as sessões voltarão a ocorrer duas vezes na semana. Enquanto esse momento não chega a Câmara de Vereadores sempre disponibilizará as sessões online para o acompanhamento através do Youtube, e dispõe de seus canais de comunicação direto com o munícipe, e presencial por meio de agendamento.

Os vereadores priorizam por sessões presenciais conforme manifestação da maioria, porém, havendo alguma medida pública justificando a alteração, não ficará descartada a possibilidade de novas sessões realizadas de forma virtual através de videoconferência.

As sessões presenciais acontecem sempre priorizando a vida e respeitando as regras sanitárias, independente das contingências do momento. A democracia é feita de forma coletiva, e o acompanhamento de seus representantes é uma postura cívica demonstrando a participação no processo e garantindo êxito em suas demandas.

Independente da quantidade de sessões, os vereadores seguem atuando nos bairros, centro, postos de saúde, escolas, enfim, sempre trabalhando e a disposição da comunidade. Participe da política mafrense, acompanhe o trabalho dos vereadores através dos canais oficiais e nas redes sociais da Câmara.

