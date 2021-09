Sessão Solene da Câmara homenageia cidadãos honorários de Mafra

A Câmara de Vereadores de Mafra realizou na noite da quinta-feira 9, nas dependências do Sicoob, a Sessão Solene para outorga de título de cidadão honorário e em comemoração aos 104 anos do município. Durante o evento foram outorgados a três cidadãos o título honorários de Mafra.

Estavam presentes familiares dos homenageados e autoridades, o prefeito Emerson Maas, a vice-prefeita Celina Dittrich, o prefeito de Rio Negro James Karson Valério e a vereadora de Rio Negro Isabel Cristina de Souza fizeram parte da mesa.

Receberam o título o mestre Carlos Schmieguel, advogado, professor e escritor. Francine Edelvira Nader, coordenadora regional do Meio Ambiente de Mafra e Nelson Dalcanale, diretor presidente da empresa JBS.

O vereador Rafinha Cavalheiro (DEM) representou os demais vereadores: “Hoje condecoramos pessoas que alem de enriquecer a trajetória político-econômica do município, dão suporte na sociedade em que vivemos, pois alavancam os pilares do desenvolvimento intelectual, econômico, ambiental e social.”

Por fim, a presidente da Câmara, Dircelene Dittrich Pinto (Podemos), ressaltou a importância da homenagem às pessoas que, segundo ela, contribuíram e ainda contribuem com o desenvolvimento do município. “Ficamos felizes quando pessoas e empresas colaboram com o desenvolvimento de nosso município, empresa como a JBS que volta seus olhares para Mafra, proporcionando empregos a população, ficamos gratos com pessoas como senhor Carlos e tantos outros cidadãos que prestam serviços voluntários e relevantes a anos em nosso município, e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo IMA através da senhora Francine desenvolvendo força tarefa, prestando um serviço com competência e celeridade através dessas parcerias o município vai crescendo…”, declarou.

