Sessão solene é realizada em Mafra para entrega de honrarias

Na noite de sexta-feira, dia 29, a Câmara Municipal de Mafra através de seus vereadores realizou sessão solene para prestar homenagem, aquelas pessoas que dedicaram parte de suas vidas ao serviço público, pessoas que em seus ofícios prestaram relevantes serviços ao município com a entrega da Honraria Servidor Público Aposentado, participou da sessão a vice-prefeita Celina Dittrich e o assessor jurídico do IPMM Julio Cezar Zanella.

Levando em consideração homenagear pessoas em vida de maneira que possam sentir o reconhecimento da sociedade por tudo de bom que realizaram e realizam em favor das pessoas e da sociedade de forma coletiva.

Importante salientar que foram agraciados os servidores públicos aposentados em 2020 e 2021, em conformidade com a Lei 4.483 de 21 de julho de 2020, que permite conceder a honraria apenas no ano de sua aposentadoria.

A servidora aposentada Marines Schafascheck Ribeiro representou todos os homenageados na noite e eu seu momento de fala agradeceu falando sobre os sentimentos e a vivência ao longo do tempo em que foram servidores, “estar nesta noite sendo lembrados em vida, é de imensa gratidão, sermos lembrados nos torna pessoas que se sentem abraçados por um pai amoroso que se orgulha de seus filhos.”

A Presidente Dircelene Dittrich Pinto, agradeceu todos os servidores pelos relevantes serviços prestados à coletividade em prol ao município de Mafra, “a história não se faz somente com palavras ela se faz com atitudes, esforço e determinação, coragem e acima de tudo com obras, qualidades que o tempo não apaga jamais.”

Em seguida, após a entrega das honrarias, a solenidade foi encerrada pela Presidente da sessão.

