SEST SENAT realiza atendimentos e entrega de kits de alimentação e de higiene em Mafra

A ação tem como objetivo apoiar os profissionais do transporte que não podem parar para garantir o abastecimento das cidades e a oferta de serviços essenciais neste momento de crise que vive o país. Em Mafra o atendimento será realizado até o dia 07 de abril das 09 às 13h no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 116 km 1.

A campanha de mobilização nacional que o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) está realizando em apoio aos motoristas profissionais será estendida. Os atendimentos e a entrega de kits de alimentação e de higiene continuam até o dia 9 de abril.

Na primeira semana, mais de 90 mil motoristas foram atendidos em mais de 200 pontos em todo o Brasil. A ação tem como objetivo apoiar os profissionais do transporte que não podem parar para garantir o abastecimento das cidades e a oferta de serviços essenciais neste momento de crise que vive o país.

“Os motoristas profissionais são fundamentais para garantir o abastecimento de produtos e a continuidade de serviços essenciais no país, principalmente em um momento de crise como este. O SEST SENAT tem uma responsabilidade social e não poderia, mesmo diante das dificuldades impostas, deixar de apoiar esses trabalhadores”, explica o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa.

Equipes do SEST SENAT devidamente orientadas quanto ao cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de saúde também estão verificando a temperatura corporal dos motoristas e orientando sobre a contaminação pelo coronavírus. Até o dia 3 de abril, 76 motoristas tinham sido encaminhados para unidades de saúde devido à identificação de febre associada a outro sintoma da covid-19 (na maioria das situações, falta de ar). O SEST SENAT monitora esses casos para saber se houve evolução dos sintomas. Até o momento não existe registro de casos de contaminação entre o público atendido.

Nesta segunda fase, 13 mil litros de álcool 70% serão distribuídos aos motoristas para auxiliar na higienização das mãos e dos veículos, garantindo assim mais segurança aos trabalhadores. A ação conta com a parceria da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Ministério da Infraestrutura, o Serpro – InfraBR, as concessionárias de rodovias, postos de combustíveis, secretarias de saúde, empresas e entidades do transporte, CNTA, além das empresas Raízen, Trizy e Ambev.

É importante destacar que o SEST SENAT, nos diferentes estados brasileiros e no Distrito Federal, está sujeito à obediência de decretos que determinam a suspensão de atividades e proíbem aglomerações de pessoas. Cumprir essas determinações é uma responsabilidade de todos para evitar a propagação do novo coronavírus. O presente momento exige cuidado para que se evite o agravamento do problema e não se coloque em risco a saúde de mais brasileiros.

Ao mesmo tempo, o SEST SENAT está atento e comprometido em buscar soluções para as necessidades mais urgentes dos trabalhadores do transporte. Essas demandas têm sido monitoradas de perto pela instituição, com o apoio da CNT.