Sexta morte causada por Covid-19 é confirmada em Mafra

Nesta quinta-feira (19), quando Mafra ultrapassou os 700 casos confirmados de Covid-19, foi registrado também o sexto óbito pela doença.

A paciente, do sexo feminino, tinha 46 anos, estava internada na UTI como suspeita e faleceu no dia 13 de novembro, sendo que a confirmação positiva para Covid-19 chegou ontem à noite, após a divulgação do boletim diário.

Além disso, foram registrados 12 novos casos.

Sexo feminino: 20, 22, 26, 45, 46 e 49 anos.

Sexo masculino: 25, 32, 32, 48, 50 e 51 anos.

