Show de Humor #Pobrice com Hallorino Jr no Cineplus Emacite

Dia 10 de fevereiro (segunda-feira), às 20h30, o Cineplus será palco para o Show de Humor #Pobrice com Hallorino Jr, que já esteve em 2018 no Emacite com um grande público presente que se divertiu do início ao fim.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do cinema ao custo de R$ 20 + 01 kg de alimento (valor de meia-entrada para todos que doarem o alimento) ou então R$ 40.

Hallorino Jr é ator, publicitário, humorista e já tem mais de 100 milhões de visualizações na internet. Garanta o seu ingresso para esse grande show de humor.

