Show de Talentos Mafrenses acontece no dia 30 de julho

A Prefeitura de Mafra realizará por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o “Show de Talentos Mafrenses”. O evento acontecerá no dia 30 de julho,  a partir das 14 horas, no Clube Zeppelin e faz parte do desafio lançado às Associações de Moradores participantes da I Gincana de Integração Intercomunidades. A entrada é gratuita e toda a população está convidada.

O Show tem como objetivo dar visibilidade aos talentos existentes no município. Para o prefeito Emerson Maas, a gincana é uma oportunidade de resgatar a grande festa que reunia as Associações de Moradores, denominada FESCOPLAN. O Show de Talentos, por sua vez, valoriza e demonstra que o munícipe mafrense tem potencial em todas as áreas, incluindo os dons artísticos.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Danielle Kondlatsch, lembrou a importância de fortalecer esse importante espaço de poder comunitário, que são as Associações de Moradores.