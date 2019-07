Simulado com múltiplas vítimas foi realizado com sucesso em Mafra

Na tarde desta quinta-feira (04) foi encerrado com êxito o simulado regional de atendimento de acidente de trânsito com múltiplas vítimas, realizado na rodovia BR 116, Km 08 em Mafra.

O cenário simulado foi o de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, dois carros e um caminhão de transporte de produtos perigosos carregado com diesel. Ao todo foram 25 vítimas com diversos graus de complexidade, inclusive com óbito no local. Todas as vítimas foram conduzidas as unidades hospitalares e de pronto atendimento de Mafra e Rio Negro.

Com o acionamento iniciado às 14h, as vítimas e populares que estavam no local do simulado, ligaram para os números de emergência, solicitando o atendimento da ocorrência junto às centrais. Foram acionados os telefones: 190 da PMSC, 191 da PRF, 192 do SAMU, 193 do Corpo de Bombeiros Militar e 0800 da Arteris Planalto Sul – AutoPista.

A primeira viatura a chegar ao local levou aproximadamente 5 minutos após o acionamento. A desmobilização dos recursos iniciou às 15h05min, sendo totalmente desmobilizada e encerrada a operação às 15h29min. Trazendo um excelente tempo resposta, assim como uma rápida e eficiente atuação.

O simulado foi coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, SAMU e Defesa Civil, com a atuação de diversas instituições sendo: Bombeiros Militares de Mafra, Rio Negro, Canoinhas, Rio Negrinho e São Bento do Sul, SAMU de Mafra, Canoinhas e Rio Negrinho, Exército Brasileiro, Polícia Militar de Santa Catarina, PRF, Defesa Civil Estadual e de Mafra, Arteris Planalto Sul – AutoPista, Bombeiro Voluntário de Itaiópolis, Instituto Geral de Perícias, Instituto do Meio Ambiente, Maternidade Dona Catarina Kus de Mafra, Hospital Mafra e Rio Negro, Unidade de Pronto Atendimento de Mafra, professores e alunos da UnC Mafra.

Foi mobilizado para a atuação 29 viaturas sendo: 11 Ambulâncias, 3 caminhões de Busca Resgate e Salvamento – ABTR, 1 caminhão Auto Tanque para combate a incêndios – AT , 3 caminhonetes Auto Resgate – AR, 3 caminhonetes de apoio e de Defesa Civil, 8 viaturas Policiais e do IGP, e ainda dois Drones, um utilizado para registro fotográfico e outro, o Drone HORUS-08 do CBMSC, utilizado na identificação de produtos perigosos, vítimas e riscos adicionais. Contou também com a atuação de 64 profissionais de diversas áreas das instituições participantes, além dos profissionais que atuaram nos ambientes hospitalares e de pronto atendimento.

O simulado regional deu a capacidade de testar o sistema de emergência disponível para atuação no planalto norte de Santa Catarina, principalmente a integração das equipes e recursos disponíveis, com isso possibilitando melhoria contínua da resposta a emergências em nossa região.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra agradece o envolvimento e o profissionalismo de todas as instituições na realização deste simulado, que sem as quais não seria possível dar resposta a uma ocorrência desta magnitude.

* Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra