Sindicato Rural de Mafra busca auxílio na Câmara de Vereadores

Desde 1968, o Sindicato atua no município. Segundo Carvalho, em 1984, os membros da entidade tiveram a ideia de ampliar as ações do sindicato

Na última segunda-feira, 06, o presidente do Sindicato Rural de Mafra, João Romário Carvalho, fez uso da tribuna da Câmara Municipal de Mafra. O objetivo foi apresentar as atividades da entidade, destacando a 43ª Exposição Feira Agropecuária de Mafra no próximo sábado, 11 de maio.

Durante o uso da tribuna, o presidente Carvalho explicou que o Sindicato Rural de Mafra não é uma entidade de reivindicação, mas de prestação de serviço com o objetivo de auxiliar e capacitar os agricultores e os produtores mafrenses.

Desde 1968, o Sindicato atua no município. Segundo Carvalho, em 1984, os membros da entidade tiveram a ideia de ampliar as ações do sindicato. A concretização ocorreu com a aquisição de um imóvel urbano com 162.996,02 metros quadrados. Assim surgia o Parque de Exposições José Waldemar Ruthes, inaugurado em 23 e 24 de maio de 1987. O parque conta com pavilhões de eventos e exposições, salas de negócios, pavilhões para bovinos, equinos, ovinos, entre outros.

Para o presidente, as feiras realizadas auxiliam para aumentar o potencial agrícola e pecuário do município. Além disto, o Sindicato Rural de Mafra disponibiliza o espaço para aluguel de eventos, como casamentos. A última reforma foi na cozinha para atender as exigências legais.

Também destacou os serviços de capacitação realizados pelo Sindicato Rural. Em 2018, foram quase 50 cursos e mais 900 pessoas participaram. Sem falar no auxílio com emissão de notas, contabilidade, crédito rural e outros serviços.

APOIO

O presidente Romário explicou que os trabalhos realizados pelo sindicato são feitos por voluntários e também lembrou que os agronegócios movimentam 42% da economia do município, por isso a importância de valorizar o setor.

Além disto, o presidente pediu apoio dos vereadores para incluir a manutenção e a folha de pagamento do único funcionário para o orçamento de 2020. Segundo Carvalho, o sindicato é uma entidade que não visa lucro e tem dificuldades em manter o Parque, que também é um espaço do município. Também pediu apoio para a próxima feira que será de 20 a 22 de setembro deste ano.