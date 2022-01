A animação Sing 2 estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite. O filme é ideal para toda a família curtir no cinema.

Sinopse: Em Sing 2, o criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido – e o convencer a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.

Gênero: Animação, Comédia Musical, Família

Classificação: Livre

Duração: 1h50

Trailer:

