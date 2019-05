Sistema de Ouvidoria e-OUV de Mafra completa um ano

Implantado há um ano, o sistema e-OUV, disponível no site do município (mafra.sc.gov.br), recebeu até dezembro do ano passado 42 manifestações, tanto com autor identificado quanto anônimo, uma vez que o sistema dispõe desta opção. A administração municipal aderiu ao sistema e-OUV do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União por ser um canal integrado para encaminhamento de manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Tal atitude foi adotada a fim dar maior celeridade à Ouvidoria Municipal, bem como às respostas ao cidadão.

FALA CIDADÃO

O e-OUV é um canal de diálogo entre o cidadão e a administração municipal, no qual a pessoa pode consultar em qualquer época o andamento de sua manifestação. Para a diretora de Ouvidoria, Camila Ferreira, todas as manifestações são analisadas. “Mesmo as em caráter anônimo, assim que fundamentadas também são encaminhadas, embora não tenhamos como dar ciência do andamento e conclusão das mesmas”, explicou a diretora. Ela lembra ainda que a ouvidoria recebe as manifestações, analisa, orienta e então encaminha as questões às secretarias responsáveis, sendo possível apurar situações irregulares, vistorias ‘in loco’ quando necessárias, manutenções e melhorias em geral.

REDES SOCAIS

A Prefeitura também possui outras formas oficiais de interação com o cidadão, sendo estas o Facebook, Twitter e Instagram. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, que administra essas redes, estes canais proporcionam um contato mais informal com o cidadão para o esclarecimento de dúvidas, elogios, críticas, sugestões e demais comentários. Também é uma forma de compartilhar as informações e demais notícias sobre as ações da administração municipal. “Nossa taxa de resposta no Facebook, por exemplo, está na faixa de 77%, tendo em vista que procuramos atender o cidadão o mais rápido possível, sempre que a mensagem recebida se trata de um questionamento”.Â

O Facebook é Prefeitura Mafra. Já o Twitter @PrefeituraMfa e no Instagram é Prefeitura.Mafra. Também há um canal no YouTube – o Prefeitura de Mafra.

ACESSO AO E-OUV

Para acessar a ouvidoria basta entrar na página da Prefeitura de Mafra, clicar no banner ouvidoria ou no serviços ao cidadão e seguir os passos propostos, escolhendo o tipo de manifestação que deseja fazer: denúncia, reclamação, manifestação, sugestão ou elogio. Também é possível manifestar-se pessoalmente, pois a Prefeitura conta com a ouvidora municipal. Para quem desejar este tipo de atendimento, basta solicitar na recepção da sede administrativa. Ou ainda, por telefone: (47) 3641-4043.