Situação da enchente em Rio Negro e Mafra

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 10h desta segunda-feira (03/06/2019) o nível do rio Negro registrado foi de 9,41 metros acima do seu leito normal. Nas últimas horas o nível se manteve igual. Não chove em Riomafra nesse momento. Imagens da Polícia Militar de Mafra, tiradas na manhã desta segunda-feira.

De acordo com informações da Defesa Civil de Rio Negro, até às 12h deste domingo, 112 famílias foram atingidas e saíram das suas casas. No ginásio “XV de Novembro” há 22 famílias com um total de 67 pessoas. Já em Mafra são 82 famílias atingidas, entre desabrigados e desalojados, totalizando 275 pessoas. Ao todo 32 famílias estão alojadas no CEMMA/Tutão, nove no Santuário Nossa Senhora Aparecida, uma na igreja evangélica e 40 em casa de parentes e amigos. A população pode colaborar doando alimentos e materiais de limpeza nos locais.

Contato com a Defesa Civil de Mafra: 3643-7742. Contato com a Defesa Civil de Rio Negro: 3642-5589 ou 9171-1778. Corpo de Bombeiros: 193. Veja na imagem abaixo os últimos registros.