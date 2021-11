Solenidade alusiva ao dia de Santa Catarina é realizada em Mafra

Na tarde de quinta-feira, 25, em comemoração ao dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do Estado de Santa Catarina, aconteceu em Mafra, no planalto norte catarinense, a solenidade de promoção de praças da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante o ato de promoção de praças, foram promovidos à graduação imediata, o 3º sargento Eloi Gilberto Regi e os soldados Eder Jonas Cerniack, de Mafra e Gilmar Rodrigues de Papanduva.

Após a leitura do Boletim Especial do comando-geral, alusivo a data, o sub-comandante respondendo pelo comando da Gemfa, capitão Marcio Rosa Lopes fez uso da palavra e parabenizou as praças promovidas, enaltecendo os compromissos atinentes as novas graduações merecidamente conquistadas.

Fotos: Cabo Philippe Pereira

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -