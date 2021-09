Solenidade cívica marca abertura oficial da Semana da Pátria em Mafra

Na manhã desta quarta-feira, dia 1º de setembro, aconteceu na praça Miguel Bielecki, em Mafra, a abertura oficial da Semana da Pátria, com cerimônia de hasteamento das bandeiras e apresentações de duas escolas da rede municipal e de ensino. Participaram da solenidade o prefeito de Mafra, Emerson Maas (hasteou a bandeira do Brasil), a vice-prefeita Celina Ditrrich Vieira, a presidente da Câmara de Vereadores, Dircele Dittrich Pinto (hasteou a bandeira de Mafra), o representante da Polícia Militar, Major de cavalaria Gabriel Gonzaga Ferraz (hasteou a bandeira de Santa Catarina), representantes do 5º RCC, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de vereadores, secretários municipais e público em geral. A organização do evento ficou a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Após o hasteamento das bandeiras, ao som do hino nacional brasileiro, o prefeito declarou oficialmente aberta a Semana da Pátria. “A semana da pátria reflete a independência do Brasil. Muitos heróis deram sua vida para tornar este país livre. Reflita: o que eu posso fazer para tornar Mafra melhor. Cada um fazendo a sua parte para juntos fazermos um país melhor”, discursou, declarando oficialmente aberta a semana da pátria.

Maas cumprimentou e agradeceu aos presentes e aos organizadores, professores e alunos empenhados para que a semana da pátria e as festividades do município transcorram na sua maior magnitude.

Apresentações artísticas

Na ocasião alunos do CEM Beija-Flor declararam seu amor ao país com a apresentação “Pátria abençoada”. Com a dança “Respire fundo” homenagearam Mafra. Na sequência alunos do CEIM Anjo da Guarda apresentaram da dança “Brasil, meu menino sol”. “O resgate do hábito de comemorar a semana da pátria é fundamental para que as crianças e os demais munícipes relembrem a importância do patriotismo”, afirmou a secretária da pasta, Jamine Henning.

A solenidade encerrou com o prefeito convidando a todos para prestigiarem os eventos relativos ao aniversário do município.

