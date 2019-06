Solenidade marca formatura de novos agentes temporários da PM de Mafra

Os seis novos agentes foram selecionados através de concurso público e atuarão por dois anos no atendimento das ligações 190 e operação das câmeras instaladas em Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo

Na manhã último dia 7, sexta-feira, a Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) realizou no auditório da Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte) a formatura dos novos agentes temporários do Serviço Auxiliar da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

Os seis novos agentes foram selecionados através de concurso público e atuarão por dois anos no atendimento das ligações 190 e operação das câmeras instaladas em Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo.

Para atuarem em suas funções os agentes passaram por um curso de formação com 117 horas/aulas presenciais e de ensino a distância (EAD), além de estágio na Central Regional de Emergência e na Central de Vídeomonitoramento.

O comandante da Guarnição Especial de Mafra, tenente coronel Marcelo Pereira, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos agentes temporários no dia a dia da corporação, e a experiência para a vida profissional e social de cada um deles.

Familiares dos formandos, policiais militares e autoridades locais prestigiaram a formatura.