Solidariedade se desenvolve desde cedo na escola

As turmas do Pré-I de CEIM Comecinho de Vida, das professoras Andrea, Lucia e Margarete trabalharam o tema“Semeando e cultivando valores para um cotidiano de paz” com foco também na ajuda ao próximo.

Como resultado das atividades desenvolvidas em sala e da coleta realizada com o apoio dos familiares dos alunos, fizeram a entrega de produtos de higiene às crianças acolhidas pelo Lar Nossa Senhora da Anunciação, localizado no Bairro Vila Nova. O ato foi representado pela professora Andrea na companhia da coordenadora Mirian. As professoras agradecem a todos os alunos e pais que participaram desta campanha.

Natal dos idosos

Na manhã do dia 06 aconteceu a entrega da Arrecadação Solidária promovida no CEIM pelas turmas do PRÉ II (matutino/vespertino), onde junto as famílias, realizaram doações de produtos de higiene pessoal no  Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis. Os alunos puderam através do tema proposto refletir e reconhecer atitudes voltadas para o bem, a solidariedade  e a doação.