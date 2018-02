Souza Cruz realiza visita técnica na Escola Agrícola de Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após iniciar diálogo com legislativo e o executivo mafrense, a empresa Souza Cruz realizou uma visita técnica à Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho na última quinta-feira, 22 fevereiro. O encontro serviu para apresentação da unidade escolar e dos projetos desenvolvidos pelos educadores e estudantes.

O presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Sabatke, afirmou que a visita ao colégio agrícola foi um pedido da empresa por meio do legislativo. E foi prontamente atendida pelo executivo por meio da secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado. O objetivo é estabelecer parcerias que possam reforçar a educação dos estudantes mafrenses.

Atualmente, a escola atende 139 alunos da 6º ao 9º ano do ensino fundamental, sendo a única escola municipal em regime integral. Além das disciplinas do ensino regular, o diretor da unidade, Jefferson José Bauer, explicou que os alunos estudam quatro disciplinas voltadas a formação de técnico agrícola: zootecnia, práticas agrícolas, práticas gerenciais, práticas industriais. Também ressaltou que o conteúdo regular é trabalhado de forma interdisciplinar com as disciplinas agrícolas.

Durante a visita, a representante da Souza Cruz, gerente territorial de produção agrícola Bruna Custódio, destacou a importância da capacitação dos jovens do campo com o objetivo da permanência deles no campo e do desenvolvimento agrícola. De encontro, a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, destacou que a educação mafrense precisa de parceiros para fomentar a educação e incentivar os alunos que o campo é uma área em crescimento.

Outro assunto em pauta foi o retorno do Ensino Médio a Escola Agrícola. Para 2019, a Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal de Educação e a própria unidade escolar estarão comprometidos em iniciar a próxima turma de 1º ano com os formandos da própria escola. Para a ação, o apoio estadual é fundamental.

O vereador Adilson afirma que a estrutura da escola tem capacidade para retornar as atividades do Ensino Médio e que há demanda para esse retorno. Além disso, destacou que o Estado também tem esse interesse na unidade de ensino.