Stand-up Comedy com João Pedrada e Tom Santtos no Velho Cervejeiro em Mafra

Nesta sexta-feira você tem um encontro com a diversão! Stand-up Comedy direto de Curitiba com João Pedrada e Tom Santtos no bar mais insano de Mafra: O Velho Cervejeiro! Início às 21 horas. Endereço: Avenida Coronel José Severiano Maia, 612.

Anote na sua agenda e faça suas reservas porque os lugares são limitados: 47 98911-3008 ou pelo Insta @velho_cervejeiro

João Pedrada tem passagem pela televisão e é figurinha carimbada na casa de comédia mais tradicional do país, o Curitiba Comedy Club. Pela primeira vez estará se apresentando em Mafra. Já o Tom Santtos produziu um dos maiores eventos de comédia que a nossa cidade já registrou!

Os dois juntos fizeram o programa líder de audiência na rádio Capital chamado Em Tom de Pedrada e agora estarão aqui ao vivo e a cores.