Superação – O Milagre da Fé estreia nesta quinta-feira (18) no Cineplus

Sobre o filme: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Horários válidos até o dia 24 de abril:

Dublado (2D): 13h30 | 21h

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Gênero: Drama

Classificação: 10 anos

Duração: 1h56

Trailer: