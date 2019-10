Teatro Playback será a atração da 41º Noite Cultural em Mafra

Compartilhar no Facebook

A 41º Noite Cultural já tem data definida: dia 16 de outubro (quarta-feira) no Cineplus Emacite, com início às 20h30. A grande atração desta vez será o Teatro Playback com a Cia de Teatro Dionisos de Joinville.

Os ingressos já estão à venda de forma antecipada: inteira R$ 40,00, associados da ACI R$ 30,00 e meia-entrada R$ 20,00. Pontos de vendas: Posto Susin, Inove Tintas, Vidraçaria Solar e bilheteria do Cineplus Emacite.

O QUE É O TEATRO PLAYBACK?

A partir do projeto de mestrado da atriz Clarice Steil Siewert, a Dionisos Teatro começou a praticar o Teatro Playback em 2008 com o intuito de levá-lo para os mais diversos espaços. Com atores e músicos experientes, a Dionisos Teatro oferece um trabalho que, seguindo sua trajetória de 20 anos, prima pela qualidade artística e pelo encontro com o público.

O Teatro Playback (ou Playback Theatre, como é conhecido mundialmente) é uma forma teatral em que os atores, com a mediação de um condutor, encenam/improvisam histórias contadas por pessoas da plateia. Este formato foi idealizado e desenvolvido por Jonathan Fox e Jo Salas, em 1975, nos Estados Unidos. Atualmente, o teatro playback é praticado em mais de 60 países.

COMO FUNCIONA?

Numa apresentação de Teatro Playback, as pessoas são convidadas a contribuir mais ativamente com a experiência teatral, contando suas histórias, escolhendo os atores para representar os personagens e assistindo essa história ser recontada de forma artística. É criado então um espaço íntimo, onde as pessoas podem rir e chorar, compartilhando suas histórias, criando um diálogo através da arte.

O Teatro Playback se constitui numa prática que pode abranger experiências artísticas, de socialização e de pertencimento, porque carrega em seu bojo a ideia de arte como necessidade humana de encontro e comunhão. Devido a sua grande versatilidade, o Teatro Playback pode ser feito em espaços simples, trabalhando com temas específicos ou apenas proporcionando um momento de diálogo e experiência estética.

DURAÇÃO

A duração da apresentação pode variar entre 60 e 120 minutos, conforme a participação do público e a condução do trabalho.

FICHA TÉCNICA:

Integrantes: Andréia Malena Rocha, Nathielle Wougles, Eduardo Campos, Silvestre Ferreira e Vinícius Ferreira

SOBRE A DIONISOS

A Dionisos é uma companhia teatral fundada em 1997 que atua na área de produção cultural e de arte-educação construindo espetáculos de teatro que contribuam para a formação cultural de Santa Catarina e do Brasil.

Desde a sua fundação, através de seus espetáculos, atingiu um público de mais de 500 mil pessoas. Atualmente, possui em seu repertório oito espetáculos teatrais, premiados em diversos festivais nacionais. Já participou de festivais e projetos internacionais ampliando os horizontes do fazer teatral.

Em Mafra já participou de outras Noites Culturais, dentre elas a primeira edição do projeto Noite Cultural, em 2007, com a Peça A Farsa do Mestre Pathelin. Também já trouxe outros sucessos de bilheteria ao município, como: Entardecer, Babaiaga, Amor Por Anexins e outras peças se muito sucesso.

PROGRAME-SE:

Posto Susin, Inove Tintas, Vidraçaria Solar e bilheteria do Cineplus Emacite. Mais informações: pirespublicidade@terra.com.br / www.dionisosteatro.com.br