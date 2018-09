Tecnólogos novas opções em cursos na UnC

A UnC está com novidades. A partir de agora a Instituição disponibiliza no mercado novas opções em cursos superiores de tecnologias na modalidade presencial.

Entre os diferenciais estão a duração, com conclusão em três anos, o valor da mensalidade (plano de 40 parcelas) e a qualidade de ensino que a UnC oferece em cursos de graduação. As aulas ocorrerão de segunda à quinta-feira, no período noturno, com 20% na modalidade EaD.

A reitora Solange Sprandel da Silva destacou que o lançamento dos novos cursos visa atender a demanda de mercado com opções para diferentes áreas do conhecimento. Os cursos superiores de tecnologias são ofertados nos campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho.

As inscrições já estão abertas para os seguintes tecnólogos:

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Curso Superior de Tecnologia em Papel e Celulose

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

COMO INGRESSAR

As inscrições são através do site www.unc.br/tecnologo até 09 de novembro. O processo seletivo de ingresso por Mérito é voltado a portadores de Diploma e Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio e portadores de Diploma de Ensino Superior.

Mais informações em www.unc.br/tecnologo