Tempo firme colabora para obras nas estradas do interior de Mafra

Serviços de manutenção foram realizados em estradas de diversas localidades: Caçador, Rio da Areia de Cima e Leonel. Também foram patroladas as estradas de Campina dos Ferreiras e Espigão do Bugre sentido Vila Grein, além da de São Lourenço sentido Campina São Lourenço até a BR-280

Esta última semana foi amplamente aproveitada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos para reparar as estradas e bueiros do interior. Com a trégua das chuvas, as máquinas e a mão de obra puderam voltar a realizar serviços de empedramento nos pontos mais necessários, patrolamento, reparo e construção de bueiros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serviços de manutenção foram realizados em estradas de diversas localidades: Caçador, Rio da Areia de Cima e Leonel. Também foram patroladas as estradas de Campina dos Ferreiras e Espigão do Bugre sentido Vila Grein, além da de São Lourenço sentido Campina São Lourenço até a BR-280.

Um bueiro que havia sido danificado pelas fortes chuvas do mês de janeiro foi o da estrada vicinal na localidade de Butiá do Brás. A Secretaria informou que já o recuperou, proporcionando melhor acesso às colheitas. Também foi construído um bueiro para escoamento de águas pluviais na estrada de São Lourenço sentido BR-280.

1 de 7