Tentativa de furto em estabelecimento comercial de Mafra

Ocorrências do período de 06 a 12 de maio de 2022.

TENTATIVA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na terça-feira, 10, por volta das 6h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, onde um vigilante de uma empresa de monitoramento relatou que ao chegar no estabelecimento para verificar disparo de alarme flagrou um homem no interior do mesmo furtando gêneros alimentícios, o qual fugiu do local abandonando os produtos que tentava furtar e uma bicicleta, sendo esta apreendida e recolhida ao 38º BPM. Foram efetuadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na segunda-feira, 9, por volta das 20h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro José Max, Vila Nova, onde uma mulher de 37 anos de idade relatou que está em processo de separação do seu marido, um homem de 41 anos de idade, possuindo Medida Protetiva de Urgência determinando o afastamento do mesmo, o qual mudou-se no dia anterior e já no dia seguinte estava na residência importunando a vítima. O referido homem foi preso em flagrante por descumprimento da Medida Protetiva de Urgência, com às disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

PM PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Na terça-feira, 10, por volta das 2h40, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Formosa, quando abordou um homem de 19 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas na sua mochila, um caderno com anotações de clientes e anotações com características de tráfico de drogas e 17 “buchas” de maconha. O suspeito relatou que trouxe a droga de Canoinhas para vender em Mafra, sendo preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis. A droga foi apreendida.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

Na quarta-feira, 11, por volta das 15h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Benemérito Augusto Chableski, Bairro Chableski, quando abordou um veículo VW/Gol, conduzido por um homem de 37 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “pedra” de crack. O condutor ainda estava com o direito de dirigir suspenso e conduzindo uma criança de apenas dois anos de idade sem utilização de dispositivo de segurança (cadeirinha), sendo adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.