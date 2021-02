Tom & Jerry – O Filme estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite

Compartilhar no Facebook

Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.

Gênero: Infantil

Classificação: Livre

Duração: 1h40

VALORES:

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Na Terça Plus (toda terça-feira): todos pagam apenas R$ 10,00.

Trailer:

