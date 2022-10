Toma posse a primeira Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho

Tomou posse na manhã desta segunda-feira, 17, a diretoria da CSST (Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho) gestão 2022/2024 da Prefeitura de Mafra, instituída pela Lei Municipal nº 4.586, de 29 de abril de 2022. A composição conta com 20 membros, sendo 10 eleitos pelos servidores e 10 indicados pela Administração Municipal.

Os membros eleitos são Roseli Chableski Sokolski (Presidente), Sulei Mari de Lima, Cláudio Rafael Piaskowski, Gilberto Zielinski, Edson Luiz Dvojatski, Giseli Ribeiro da Silva, Arildo Gomes, Maragareth Aparecida Costa, Francisco Kojikovski e Amadeus Manoel de Lima. E os indicados pela Administração Municipal para completarem o quadro foram: Ari Medeiros Ramos, Anderson Giovane Alves, Luciana Rochinski, Karina Salboth, Ana Claudia Rauen, Paulo Roberto Krzezinski, Cleverson Bicheski, Maria de Lourdes Tauscheck, Marilene Koper Pereira, Estela Maris Bergamini Machado.

O técnico em segurança do trabalho, Jeferson Luiz Batista Soares, deu as boas-vindas aos novos membros, explicou sobre as atribuições que os mesmos terão ao longo da gestão, bem como a importância do trabalho de uma comissão. “O trabalho é árduo, principalmente por ser em uma repartição pública. A Comissão tem por função o desenvolvimento de atividades de prevenção de doenças e acidentes no trabalho e de melhoria das condições ambientais de trabalho, para todos os servidores públicos municipais”, declarou.

Diálogo

O diretor de gestão administrativa, Elienai da Silva dos Santos, parabenizou a todos por se dispuserem a participar da comissão. Ele também destacou a importância da proximidade entre a Comissão e a Administração Municipal. “Que vocês possam realizar um excelente trabalho e contem com o nosso apoio”, disse.

Em seguida, o técnico em segurança do trabalho, entregou a cada membro um pin (broche) que identifica o participante da Comissão. Também aproveitou a ocasião para definir o calendário mensal de reuniões e demais assuntos pertinentes ao trabalho da nova gestão da Comissão.

Trabalho da CSST

O objetivo básico da CSST é fazer com que empregadores e empregados atuem juntos, visando à prevenção de acidentes e melhoria na qualidade do ambiente de trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.