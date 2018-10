Toys Park chega a Mafra trazendo muita diversão

O maior parque itinerante de Santa Catarina chegou a Mafra para uma curta temporada na cidade. Não deixe de prestigiar. O Toys Park é diferente de tudo que você já viu! A grande estreia será neste sábado (dia 20) a partir das 14h no Campo do Peri. São mais de 15 atrações de brinquedos de última geração para você se divertir com a família e amigos. Kamikaze, Montanha Russa, Taga Disco, Roda Gigante e muito mais com um show de luzes e cores.

Cadastre-se e concorra a passaportes para você curtir o parque.

Com o passaporte você brinca a vontade em todos os brinquedos do Toys Park quantas vezes quiser!

