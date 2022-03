Trabalho do Atendimento Educacional Especializado é valorizado em Mafra

Nesta segunda-feira, dia 7, as escolas da rede municipal que possuem salas de recursos para o Atendimento Educacional Especializado receberam novos materiais que vão auxiliar no trabalho com os alunos. Cada sala do AEE recebeu um notebook e 1 caixa de jogos com recursos e estratégias que foram trabalhados na semana pedagógica. O município atende atualmente mais de 6 mil alunos, dos quais 164 apresentam deficiência comprovada.

O Atendimento Educacional Especializado – AEE foi criado para atender o público-alvo da Educação especial. Ele é um serviço de apoio à sala de aula comum, para que se ofereçam meios e modos que efetivem o real aprendizado dos estudantes.

Justiça Social

O Prefeito Emerson Mass, juntamente com a Secretária de Educação Jamine Emmanuelle Henning pensaram nesses novos materiais como uma questão de justiça e equidade social. “Como buscamos uma educação de qualidade, precisamos pensar no todo e assim darmos condições aos profissionais do AEE, na realização de suas atividades, de extrema importância para a valorização e inserção dos alunos com algum tipo de necessidade especial, declarou Mass.

A Secretária Jamine salientou que não se concebe educação sem inclusão. “Esse é o nosso objetivo e nosso dever, respeitar os direitos dos nossos alunos e promover justiça social. A coordenadora do AEE em Mafra, Ana Claudia Rauen observou que a equipe está se sentindo valorizada com as aquisições.

Potencialidades e fragilidades

O AEE contribui para parcerias colaborativas entre os profissionais, o desenvolvimento de um olhar voltado às potencialidades e fragilidades do aluno, a partilha dos conhecimentos e na busca de recursos que oportunizem ao aluno o avanço ao processo de escolarização.