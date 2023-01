Trânsito de Mafra tem nova alteração

Rua Gabriel Dequech muda sentido no cruzamento com a Avenida Frederico Heyse

Mais uma via em Mafra sofre alteração de sentido. Dessa vez foi a rua Gabriel Dequech, na esquina com a Avenida Frederico Heyse, nas proximidades do Plassma e da Secretaria Municipal de Saúde. A via agora terá sentido único, somente descendo à direita para quem vem da antiga prefeitura de Mafra, em direção ao bairro. Portanto, quem segue pela rua XV de novembro não poderá mais acessar a rua Gabriel Dequech, sentido centro, nem a avenida Frederico Heyse, ou cruzá-la sentido Praça Hercílio Luz.

Para quem vem da Vila Ivete e quiser seguir em direção ao centro, via Gabriel Dequech (descida do Bradesco), deverá seguir pelo desvio na praça Desembargador Flávio Tavares, nos fundos da Prefeitura Velha. Para quem deseja seguir para o Alto de Mafra é só seguir em frente.

Quem segue pela Avenida Frederico Heyse, sentido a Prefeitura Velha, poderá acessar a rua Gabriel Dequech, a esquerda para a Vila Ivete ou à Direita para o centro ou Rio Negro.

As medidas que estão sendo tomadas pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra, visam principalmente maior segurança aos motoristas e ainda melhorar o fluxo de veículos no centro da cidade.