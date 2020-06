Transporte coletivo: linha Jardim América/Vila Ivete começa a operar nesta terça-feira

Compartilhar no Facebook

Mais uma linha do Serviço de Transporte Coletivo Alternativo de Passageiros começa a operar hoje em Mafra. Trata-se da linha Jardim América/Vila Ivete – Amola Flecha.

Os horários e o itinerário estão na imagem abaixo e também no site da Prefeitura de Mafra e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), dentro dos anexos do edital de licitação, na modalidade credenciamento, que regula a contratação de prestadores de serviço de transporte coletivo alternativo de passageiros. O edital foi publicado na segunda-feira da semana passada, 15.

A tarifa máxima nas linhas disponibilizadas foi fixada em R$ 3,75, cobrada diretamente do usuário/passageiro. Para poder circular, as empresas seguem recomendações da Saúde, conforme descrito na Nota Técnica Conjunta nº 16/2020 – DIVS/SUV/SES/SC, que traz orientações para prevenção de contágio por coronavírus (Covid-19) em empresas de transporte coletivo no estado de Santa Catarina, como higienização dos ônibus, cuidados pessoais, entre outros.

Os passageiros devem usar máscaras e recomenda-se, sempre que possível, manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar e evitar os horários de pico nos transportes.