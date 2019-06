Transporte de órgãos mobiliza dois helicópteros em Mafra

As aeronaves usaram o heliponto do GEMFA. Os quatro órgãos foram levados para Blumenau

Na tarde desta segunda-feira, 24, o heliponto da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) recebeu dois helicópteros, o Arcanjo-03 do Corpo de Bombeiros e do SAMU e o do uso do governador do estado.

O primeiro veio do aeroporto de Blumenau trazendo a equipe da SC Transplantes para a captação de quatro órgãos de um doador de Mafra. A aeronave do governador, destinada para este tipo de ação, saiu de Florianópolis.

Ambas as aeronaves ficaram no heliponto do GEMFA. O Arcanjo-03 foi o primeiro a decolar levando o coração para o Hospital Santa Isabel em Blumenau, onde foi transplantado em um homem de 54 anos. Os demais órgãos – fígado, pâncreas e os rins – foram levados pelo helicóptero do governador para a cidade do Vale do Itajaí.

Um homem de 52 anos recebeu o fígado e os demais órgãos foram destinados para um único paciente.

O trajeto Mafra-Blumenau de aproximadamente 172 km foi feito em 25 minutos pelos dois helicópteros. Essa distância de carro leva em torno de três horas e trinta minutos.