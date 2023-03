Trecho da Rua Gustavo Friedrich em Mafra vai receber calçadas

A Prefeitura de Mafra está intensificando obras para proporcionar melhorias na área urbana do município. Pensando na benfeitoria a pedestres, o trecho da Rua Gustavo Friedrich, entre as ruas do Portão e Pioneiro Heleodoro Arbigaus, na Vila Nova, está recebendo a construção de calçadas nos dois lados da via.

Para tanto, essa parte da via estará interditada a partir desta segunda-feira, 13, até a conclusão das obras. No local há movimentação de maquinário e trabalhadores, portanto, pede-se que o motorista utilize desvio alternativo pela Rua Benemérito Estanislau Maieski – rua do CEDUP.