Três jogos abriram o Campeonato Municipal de Futebol de Mafra

No último domingo, dia 26, teve início o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Mafra – Série A, sob a coordenação técnica da equipe do DME, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. A abertura da competição aconteceu com a realização de três jogos, movimentando o estádio Municipal Alfredo Herbst.

Antes do pontapé inicial, aconteceu a solenidade de abertura, com a presença do prefeito municipal Emerson Maas, do vereador Davi Roeder e da equipe do DME. Logo após foi dado início ao campeonato, após dois anos sem competição, devido a pandemia da Covid.

Na primeira partida, pela manhã, abrindo a competição às 09h30min, o confronto válido pela chave A, entre Santa Cruz da Vila Peschel e Vasco da Gama de Bela Vista do Sul.

Resultados

O Santa Cruz da Vila Peschel, numa partida movimentada com sete gols, venceu pelo placar de 04 a 03, somando três pontos na chave A.  No primeiro jogo da tarde pela chave A, o Coeio Lavacar,  atual campeão de 2019, estreou com o pé direito, vencendo por 01 a 00.  No terceiro jogo aconteceu uma goleada em partida válida pela chave B. O Grêmio Saltinho aplicou uma goleada de 05 a 00, no Bar da Dora.

SEGUNDA RODADA – A praça de esportes do Grêmio Saltinho, da localidade do Saltinho do Canivete, recebe no próximo domingo, dia 3 de julho, a segunda rodada da fase classificatória, nos seguintes horários:

09h30min – Butuca EC x AMAEC

13h30min – Milionários do Butiá Tabordas x Torino da Vila Peschel

15h30min РGr̻mio Saltinho x MEC/Posto Mallon