Último dia de inscrição para o Cicloturismo em Mafra

Compartilhar no Facebook

Encerram hoje às 17 horas, as inscrições para o Cicloturismo, evento que faz parte do Festival de Inverno de Mafra, que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de julho, na praça Miguel Bielecki.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O passeio acontecerá no dia 9 e constará de um percurso de aproximadamente 30 km a ser percorrido de bicicleta, por áreas urbana e rural do Município, saindo da Praça com destino à Vila Ruthes. Concentração às 7h30min. Largada às 8 horas.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Departamento de Esportes, na Rua Marechal Deodoro, s/n (anexo à Casa da Cultura) ou pelo link https://forms.gle/erLGCa2WGVyCaQy28. Pede-se um kg de alimento no ato da inscrição. Informações pelo telefone (47) 3642-0488.