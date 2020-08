UnC anuncia doutorado acadêmico em contábeis e administração

A Universidade do Contestado confirma o lançamento do curso de doutorado acadêmico em ciências contábeis e administração em parceria com a FUCAPE Business School, uma das mais conceituadas instituições de ensino do país especializada nas áreas de ciências Contábeis e Administração, com sede no Espírito Santo.

Segundo a reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva (foto), a parceria é resultado do projeto de Cooperação entre as duas Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI), voltado para professores e profissionais da área da contabilidade e administração. O doutorado acadêmico em ciências contábeis e administração tem o conceito 5 na CAPES e foi reconhecido em 2009, com revalidação de reconhecimento em 2016, pelo Ministério da Educação. O curso, segundo a reitora, visa formar profissionais com alto nível de capacidade de análise e reflexão, para atuar na docência, na pesquisa e na gestão de organizações públicas e privadas do Brasil e do exterior. “A oferta do doutorado em parceria com a Fucape consolida a excelência do nosso Stricto Sensu”, afirma a reitora Solange.

De acordo com o diretor-presidente da Fucape, Valcemiro Nossa, em seus 20 anos de existência a Fucape vem desenvolvendo suas atividades com foco na excelência e isso tem sido demonstrado nos vários resultados apresentados. Faz parte da missão da Fucape contribuir para a transformação social e ética. Assim, muito nos honra uma parceria como essa para cooperar por meio de um curso de doutorado com a Universidade do Contestado, na qual temos a certeza que poderemos contribuir para o desenvolvimento de futuros doutores e estes serão alavancas para a transformação social nas áreas do curso. “A troca de experiência com outras instituições é sempre salutar para o desenvolvimento da ciência e a conexão com o mercado profissional. Esperamos colher muitos frutos dessa parceria e sempre com foco na excelência em termos de resultados”, afirma Valcemiro.

SAIBA MAIS

Poderão ser classificados até 25 candidatos e as aulas ocorrerão em três dias sequenciais, uma vez a cada mês, no Campus da UnC em Mafra. As inscrições on-line poderão ser realizadas até 21 de setembro, mediante preenchimento da ficha de inscrição e envio da documentação conforme edital disponível no site da UnC (www.unc.br). O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

A seleção dos candidatos ocorrerá em três etapas: validação da documentação; prova; e entrevista. O início das aulas está previsto para outubro.