UnC e Hospital São Vicente fecham convênio para estágios

A UnC e o hospital São Vicente de Paulo firmaram convênio de cooperação científica e de ensino para estágio curricular obrigatório e atividades de aulas práticas assistenciais dos alunos dos cursos de medicina, enfermagem e fisioterapia da UnC.

As instituições também assinaram cooperação técnica e de gestão das atividades de pesquisa e de ensino para a implantação do hospital de ensino. O convênio visa contribuir para a obtenção da certificação de hospital de ensino no Hospital São Vicente de Paulo como campo de prática para ensino, pesquisa, internato e incorporação tecnológica na saúde para os acadêmicos da universidade