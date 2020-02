UnC e Observatório Social fecham convênio para estágios

O convênio irá oportunizar espaço para que os acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento possam desenvolver as atividades práticas relacionadas à área de atuação

A reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, assinou o termo de convênio para a realização de estágios supervisionados dos acadêmicos junto ao Observatório Social, em Mafra.

O presidente da entidade, Francisco Kenji Nishioka, destacou que a parceria firmada com a Universidade do Contestado é um passo importante para o trabalho do Observatório Social, o qual pretende atuar nas diversas áreas com auxílio do corpo técnico que os cursos poderão disponibilizar.

O convênio entre a UnC e o Observatório Social irá oportunizar espaço para que os acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento possam desenvolver as atividades práticas relacionadas a área de atuação, ampliando ainda mais o processo de ensino de aprendizagem.