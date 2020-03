UnC recebe procurador geral de SC em aula magna do direito

Compartilhar no Facebook

“O Ministério Público no Século XXI” foi o tema da palestra ministrada pelo procurador Geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando da Silva Comin, durante a aula magna do curso de direito, em Mafra.

Em entrevista à Assessoria de Comunicação, o Fernando destacou a importância da Universidade sediar um evento desta envergadura e possibilitar a discussão sobre o futuro do sistema de justiça. “Temos muitos desafios decorrentes da realidade cada vez mais veloz da informação no ciberespaço e o sistema de justiça tenta acompanhar essas mudanças”.

A chamada fake news também é um assunto que merece atenção, segundo o procurador, principalmente por 2020 ser um ano eleitoral. “É prioridade para o Ministério Público estar atento a essas questões e, principalmente à qualidade da informação. Para isso, estaremos promovendo Seminários Regionais em todo o Estado para discutir o tema, pois acreditamos que as fake news voltem a ser fenômeno neste período, prejudicando o processo eleitoral. Precisamos nos adaptar à realidade social com mecanismos de respostas rápidas”.

O evento reuniu comunidade acadêmica, promotores e profissionais da área. Participaram da abertura, a coordenadora do curso de direito, Ana Elisa Paes Decomain, a procuradora jurídica da FUnC, e professora do curso, Simone Marques, e Pedro Roberto Decomain, docente do curso e promotor de Justiça na comarca de Itaiópolis.