Unicesumar é finalista do Prêmio Nacional de Gestão Educacional

O objetivo do prêmio é reconhecer as melhores práticas do mercado educacional e compartilhar ações que geram resultados positivos, inspirando outras organizações a colaborarem com a evolução da educação. O PNGE se tornou a premiação mais importante para a gestão educacional brasileira, sendo consagrado como sinônimo da valorização de excelentes desempenhos. Desde 2008, já premiou mais de 110 cases de sucesso, reconhecendo os trabalhos de instituições de ensino básico e superior do norte ao sul do país.

O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355. Telefone para contato: (47) 3645-0670 ou (47) 9 8857-0028 (WhatsApp).

O Programa de Excelência em Captação da Unicesumar foi criado em 2014 e visa dar suporte aos mais de 300 polos de apoio presencial da Educação a Distância (EAD), com ferramentas modernas e estratégicas que auxiliem na captação de novos alunos, padronizando os atendimentos. Atualmente, está na sua quinta versão e consiste em “quatro passos de venda”, passando pela história da Unicesumar, apresentando índices de qualidade, metodologia, vantagens da instituição, até a sondagem do real desejo e necessidade do aluno.

“A comunicação assertiva com a comunidade se faz necessária para que conheçam a instituição que está alocada em sua região. Nosso objetivo não é apenas vender um curso para o nosso candidato. Queremos que ele conheça a história da Unicesumar e entenda que somos uma instituição séria e consolidada, atuando com qualidade no processo de aprendizagem”, explica a coordenadora do polo de Maringá, Isabela Quaglia Marques.

O programa colaborou no alcance de alto índice de qualidade e expansão quantitativa da instituição. Desde sua implantação, a Unicesumar obteve um aumento de 80% em seus índices de matrículas, oportunizando a democratização do conhecimento em âmbito nacional.

A premiação ocorrerá no dia 21 de março, às 16h, durante o GEduc 2018 – Gestão de Alto Impacto, em São Paulo.