Unicesumar promoverá palestra gratuita com o tema Indústria 4.0 em Mafra

A Unicesumar estará promovendo no dia 04/02 (terça-feira), a palestra com o tema Indústria 4.0, com o Prof. Dr. Aécio Lira. O mesmo é Pós-doutor em Engenharias de Estruturas pela Universidade Estadual do Michigan dos Estados Unidos e conta também com uma bagagem de várias outras atividades. O evento acontecerá no auditório da sede do SICOOB em Mafra a partir das 19h. A entrada é gratuita, mas quem desejar poderá doar um 1 kg de alimento não perecível de forma espontânea.

Currículo resumido:

Engenheiro Civil/EE. UFMG

Mestre em Engenharia de Estruturas/Coppe-UFRJ

Doutor em Engenharia de Estruturas/M.S.U/EUA

Pós-Doutor em Engenharia de Estruturas/M.I.T./EUA

Ex-Diretor da Escola de Engenharia da UFMG

Diretor da Associação de Ex-alunos da EE. UFMG

Professor visitante da University of Illinois at Urbana-Champaign/EUA

Consultor de Engenharia na área de Análise Dinâmica de Estruturas

Ex-vice-presidente Acadêmico do Pitágoras/Kroton Educacional.

Atualmente é Consultor-Executivo da Unicesumar – Híbrido Engenharias.

Um dos fundadores e atualmente diretor da P 500 Soluções Educacional.

Para mais informações sobre o evento entre em contato: (47) 3645-0670 e 9 8857-0028.