Unidade da Oral Unic Implantes é inaugurada em Mafra

A cidade de Mafra passou a contar, desde a última terça-feira (22/06), com uma unidade Oral Unic Implantes. Uma clínica projetada para que o paciente tenha um atendimento único, especializada em implantodontia e com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre outros.

Localizada na Rua Felipe Schmidt, número 1204, ao lado da Big Passo, a Oral Unic Mafra recebeu um investimento de cerca de 1 milhão de reais, o que possibilita oferecer aos pacientes de Riomafra e região um atendimento com o conceito All-in-one, onde todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento são realizados dentro da clínica, que conta com a mais avançada tecnologia que a odontologia dispõe. Entre eles, 5 consultórios preparados, equipamentos como raio-x panorâmico digital, centro cirúrgico com monitor cardíaco, oxímetro, ventilação mecânica e muito mais.

“Além de toda a estrutura e tecnologia que buscamos trazer para a região, ainda contamos com uma equipe de profissionais extremamente qualificados, oferecendo um atendimento humanizado, que trata o paciente de forma única e com muito respeito, transformando assim não somente o sorriso, mas a vida desses pacientes.”, enfatiza Dr. Luis Felipe Erdmann.

A Franquia Premium Oral Unic Implantes foi fundada em junho de 2016 em Itajaí (SC), conta com a melhor gestão no ramo, e está presente em mais 121 cidades do Brasil. A unidade de Mafra é de propriedade do Dr. Luis Felipe, ortodontista, diretor clínico e responsável técnico, tendo ao seu lado como sócios, os empresários Hamilton Erdmann e Carla Klostermann Piovezan.

