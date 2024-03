Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher estará em Mafra a partir do dia 29

Por meio da parceria entre as Prefeitura de Mafra, Porto União, Irienópolis e o Sesc SC, foi celebrado esta semana o Termo de Convênio para o desenvolvimento do Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher com os três municípios. A finalidade da parceria é de rastrear o câncer de mama e de colo do útero, além de promover ações de educação em saúde feminina. A partir de 29 de abril até 13 de dezembro, a unidade de Sesc ficará em Mafra, em local a ser definido, para atender a demanda de exames.

Saúde da Mulher

Na unidade móvel serão oferecidos exames gratuitos de mamografia digital e exame citopatológico (papanicolau – que previne o câncer de colo uterino). De acordo com a Secretraia de Saúde de Mafra, haverá 60 exames no dia, sendo 30 mamografias e 30 citopatológicos. “Estamos com cerca de um mil exames represados e mais ainda os que estão por vir. Esta ação irá contribuir para diminuir a demanda existente não só em Mafra, como nos outros dois municípios”, destacou a Secretaria.

A gerente do Sesc Mafra e São Bento do Sul, Sibéli Liziane Drozdek Contesini, disse em nome do Sesc “estar muito feliz em trazer esse lindo e impactante projeto que é o Saúde da Mulher, para o Planalto Norte Catarinense”. Ela completa ainda: “as mulheres da nossa região merecem esse cuidado. Temos a missão diária de levar qualidade de vida e fazer a diferença na vida de milhares de pessoas através da Saúde, Assistência, Lazer, Cultura e Educação. O projeto trará grandes benefícios e estará em Mafra, atendendo a população do município mafrense, de Irineópolis e Porto União”, concluiu.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher será alocada sobre um caminhão e composta internamente por quatro ambientes: hall de entrada, consultório para consulta ginecológica de enfermagem e coleta de material para exame citopatológico, sala de mamografia e banheiro.

Informações

Para saber mais sobre os serviços oferecidos na Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher , entrar e contato com a Unidade de Saúde mais próxima ou com a Coordenação da Atenção Básica pelo telefone: 47 9178-8290.