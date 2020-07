UPA de Mafra completa três anos de atividades

Completando três anos de ininterrupto de funcionamento, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h no Jardim América já realizou 130.680 atendimentos desde a sua inauguração.

Na última terça-feira, 30 de junho, a unidade celebrou três anos de atuação no atendimento à saúde do cidadão mafrense. Atuando 24 horas realiza cerca de 4500 atendimentos mensais. No que diz respeito a exames de Raios-X são feitos 1300, sendo 600 eletivos para a Secretaria Municipal de Saúde e 700 em caráter de urgência, além ainda de cerca de 2200 exames laboratoriais.

Dos atendimentos mensais, realiza em m̩dia 130 transfer̻ncias, sendo 125 para o Hospital Ṣo Vicente de Paulo. Vale destacar que a unidade destina-se ao atendimento apenas de urg̻ncia e emerg̻ncia. Portanto, diante de um quadro de aproximadamente 3 mil atendimentos mensais que ṇo ṣo urgentes ou de pouca urg̻ncia Рdo total de 4500 Р̩ preciso que o cidaḍo tenha a consci̻ncia de procurar a UPA apenas em casos graves e de relevada urg̻ncia.

UPA NA PANDEMIA

De acordo com a gerente administrativa da UPA, Jaqueline Karen Mazoni, a rotina do local mudou, tomando-se mais cuidado quanto à prevenção. Segundo ela, o cuidado foi redobrado com os profissionais de saúde, adquirindo-se Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos para o enfrentamento à COVID-19. “Também damos orientação e atualização dos profissionais quanto aos protocolos e notas técnicas, mudanças nas rotinas diárias da unidade com desinfecção e limpezas terminais com mais frequência, alteração do fluxo de atendimentos para preservação dos profissionais e pacientes assintomáticos, estabelecidos normas, rotinas e protocolos para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios”.

INFRAESTRUTURA

A estrutura física da unidade conta com sala de observação infantil e adulta, recepção de pacientes e acompanhantes, sala de medicação, consultórios médicos, sala de sutura/curativo, farmácia, posto de enfermagem, sala de inalação coletiva, eletrocardiograma, radiologia geral, laboratório interno e quarto individual de curta duração.

QUADRO FUNCIONAL

A UPA conta com 57 profissionais contratados, 13 cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e mais 30 médicos terceirizados. Vale lembrar que a unidade é gerida pela Associação Mahatma Ghandi, atende ao estabelecido na portaria nº 2048/02 do Ministério da Saúde, que preconiza a Gestão do Sistema Municipal de Saúde e implantação de sistemas de Urgência e Emergência.Â

Serviço

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Aberta todos os dias da semana, 24 horas

Endereço: Av. Cel. José Severiano Maia, nº 2342 no bairro Jardim América.

Telefone: 3642-3050.