UPA de Mafra está realizando capacitações para atendimento de vítimas de trauma

Visando capacitar ainda mais os profissionais que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Mafra – UPA, nos dias 21 e 22, foi realizada uma capacitação para atendimento seguindo o protocolo na admissão de pacientes vítimas de trauma. Esse treinamento foi dedicado a todos os profissionais de enfermagem e aos motoristas/socorristas que atuam na unidade.

A gestora da UPA, Jaqueline Karen Mazoni comentou que a unidade atende, na maioria dos casos, pacientes que buscam atendimento por procura espontânea (ou seja, quando o paciente vai sozinho ou levado por parentes e/ou conhecidos), e por esse motivo é importante que a equipe tenha o conhecimento necessário para prestar o atendimento correto e com qualidade.

Segundo a gestora Jaqueline “a UPA é capacitada para prestar atendimentos de urgência e emergência, mas também deve estar qualificada para atender casos fora da rotina”.

PRÓXIMA ETAPA

A segunda etapa de capacitação aos profissionais da UPA está programada para acontecer nos dias 06 e 07 de setembro, na sede da unidade. Esta fase será dedicada aos profissionais que atuam na recepção dos pacientes, visando instruí-los e prepará-los para que estejam capacitados a abordar os pacientes e proceder da melhor forma nos casos de trauma.

De acordo com a Gestora da UPA, esse é um processo de capacitação que será realizado para todos os profissionais que trabalham na unidade. “É importante também para os usuários, pois a equipe estará preparada para identificar os casos e prestar o melhor atendimento visando diminuir os riscos de lesão ou complicação no quadro clínico do paciente”, conclui.