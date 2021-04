UPA de Mafra recebe a doação de respirador da JBS

A Prefeitura de Mafra recebeu na quinta-feira 22, um respirador, fruto de doação da empresa JBS, para auxiliar no tratamento dos pacientes da COVID-19. O prefeito Emerson Maas esteve na UPA e conheceu sobre o funcionamento do aparelho que já está instalado e pronto para ser usado.

O prefeito agradeceu a mais essa doação da JBS, “bem vinda nesse momento difícil e delicado em que vivemos, de pandemia. Esperamos não precisar utilizá-lo, mas se for preciso será mais um socorro dos nossos munícipes”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Plínio Saldanha de Oliveira também agradeceu à empresa JBS. “Gratidão pelo aparelho que vai ser de grande valia para a UPA de Mafra”, declarou.

A fisioterapeuta da UPA, Maria de Fátima Fernandes explicou que o aparelho recebido possui 4 modelos de ventilação o que dá uma margem maior de possibilidades de atendimento para os pacientes que precisem de ventilação mecânica.

Parceria que “faz bem”

Em diversos momentos e mais especialmente nessa pandemia a JBS tem sido parceira do município de Mafra com diversas doações. Já doou 20 oxímetros, 20 monitores, 120 termômetros clínicos, mais de 30 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) e 1.000 cestas básicas. As doações fazem parte do programa da empresa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

