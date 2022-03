Usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra recebem curso de “Floricultura”

Usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra, num total de seis pessoas participaram no início do mês, nos dias 3 e 4, do curso de “Floricultura”. Teve certificação de 16 horas e foi proferido pela professora do SENAR, Daniely Getelina Correa.

Executados em parceria com o SENAR, eles têm o objetivo de promover a interação social e a realização de atividade terapêutica, proporcionando o contato com a natureza e com materiais diversos que auxiliam na arteterapia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Esse foi o terceiro curso oferecido, completando o ciclo de treinamentos e cursos também com a finalidade de estimular a geração de renda aos usuários do Caps I de Mafra”, explicou a coordenadora, Adriana Moro.

Outros cursos realizados nesses mesmos modelos foram “Cultivo Protegido de Hortaliças” e “Pintura em Panos de Pratos”, ambos em parceria com o SENAR.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -