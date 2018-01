Vacina contra a Febre Amarela em Mafra está disponível o ano inteiro no SUS

A cada campanha de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a importância da manutenção da carteira de vacinação tanto para crianças quanto para adultos, oferecendo vacinas contra várias doenças, dentre elas Febre Amarela (FA), Tétano e Hepatite B. Estados da região Sudeste do Brasil têm registrado mortes por Febre Amarela, portanto, está havendo uma grande procura da população daquelas áreas pela vacina. Vale lembrar que a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. De acordo com Secretaria, Mafra e região são consideradas territórios de risco para a doença e, portanto área de Recomendação para Vacinação (ACRV).

DADOS DO MUNICÍPIO

Em março de 2017 com a ação do Monitoramento Rápido a Secretaria verificou a situação vacinal contra a febre amarela da população de Mafra (crianças a partir dos nove meses e adultos abaixo de 60 anos de idade). Durante esta ação os nãos imunizados receberam a vacina. Concluiu-se que dentro da faixa etária recomendada para a vacina a cobertura contra esta doença foi estimada pelo monitoramento rápido de 63,3 %. Para o enfrentamento da doença, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente a vacina por meio do Calendário Nacional de Vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (postos) principalmente para as pessoas que moram ou vão viajar para área rural, silvestre ou de mata, ou exterior (áreas que exigem o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, o CIVP).

RECOMENDAÇÕES

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde podem tomar a vacina crianças a partir dos nove meses até adultos com 59 anos. A vacina FA é contraindicada nas situações gerais para crianças menores de 9 meses de idade, para imunodeprimidos graves, portadores de doenças autoimunes, pessoas que apresentem reação anafilática após a ingestão de ovo de galinha, gestantes e mulheres que estejam amamentando. Condições especiais necessitam avaliação médica antes da aplicação da vacina como por exemplo pessoas com mais de 60 anos. Quem já tomou a dose da vacina contra a febre amarela tem imunidade para vida toda.

SAIBA MAIS SOBRE A FEBRE AMARELA

A Febre Amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por mosquitos, tanto em áreas urbanas quanto silvestres. Em área silvestre, os principais vetores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes. A doença não é passada de pessoa a pessoa. A pessoa apresenta os sintomas iniciais de três a seis dias após ter sido infectada. Geralmente quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. O Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida desde 2017, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas devem se imunizar.

Fonte: Vigilância Epidemiológica Mafra