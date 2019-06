Vacinação contra gripe é encerrada em Mafra atingindo 80,35% da população

A campanha nacional de vacinação contra a Influenza foi encerrada no dia 31 de maio para a população alvo. Após esta data até o dia 14 de junho, última sexta-feira, as doses restantes foram disponibilizadas a toda população. No município a cobertura vacinal foi 80,35% do público-alvo da campanha. No sábado, dia 08, no evento Saúde na Praça, a Secretaria de Saúde aplicou 230 doses da vacina contra gripe (Influenza).

Apesar dos esforços das equipes da Vigilância Epidemiológica municipal e ESFs, a meta de 90% de imunização não foi atingida. A Vigilância destaca que esta vacina já acabou em todas as unidades de saúde e, portanto, não está mais disponível para população.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que em agosto acontecerá uma Campanha Nacional de Multivacinação.

VACINAÇÃO EM NÚMEROS

Ao todo, 12.668 pessoas da população alvo composta por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, puérperas (mulheres cujo parto ocorreu há até 45 dias) adolescentes e adultos privados de liberdade, além de profissionais da segurança pública foram imunizadas em Mafra. (Vide tabelas).

PREVENÇÃO

No Blog da Saúde do Ministério da Saúde contém dicas de medidas simples que podem minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como a frequente lavagem das mãos com água e sabão. A etiqueta respiratória ajuda a evitar que você transmita a doença para outra pessoa ou que você seja infectado. Veja algumas simples:

Evite o contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel;

Limpe e desinfete superfícies que podem estar contaminadas, como mesa e corrimão;

• Mantenha hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos e atividade física;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• Mantenha os ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas.

Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2019

VACINÔMETRO – Fonte: SIPNI/DATASUS/MS – dia 13.06.19

População 15.767 Doses Aplicadas 12.668 Cobertura Vacinal 80,35% População Alvo Todos

População 4.109 Doses Aplicadas 2.999 Cobertura Vacinal 72,99% População Alvo Crianças

População 1.024 Doses Aplicadas 991 Cobertura Vacinal 96,78% População Alvo Trabalhador de Saúde

População 574 Doses Aplicadas 349 Cobertura Vacinal 60,80% População Alvo Gestantes

População 94 Doses Aplicadas 79 Cobertura Vacinal 84,04% População Alvo Puérperas

População 0 Doses Aplicadas 25 Cobertura Vacinal 0,00% População Alvo Indígenas

População 5.928 Doses Aplicadas 5.148 Cobertura Vacinal 86,84% População Alvo Idosos

População 708 Doses Aplicadas 456 Cobertura Vacinal 64,41% População Alvo Professores – Ensino Básico e Superior

População 3.330 Doses Aplicadas 2.241 Cobertura Vacinal 67,30% População Alvo Comorbidades

População 0 Doses Aplicadas 262 Cobertura Vacinal 0,00% População Alvo População Privada de Liberdade

População 0 Doses Aplicadas 32 Cobertura Vacinal 0,00% População Alvo Funcionários do Sistema Prisional

População 0 Doses Aplicadas 86 Cobertura Vacinal 0,00% População Alvo Policiais Civis, Militares, Bombeiros e membros ativos das Forças Armadas