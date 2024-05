Vacinação contra Influenza liberada para toda a população de Mafra maior de 6 meses de idade

A Secretaria de Saúde de Mafra informa que continua a campanha nacional de vacinação contra Influenza (gripe) até o dia 31 de maio. Em Santa Catarina a vacina está disponível para toda população acima de 6 meses de idade. Em Mafra, basta ir em uma das unidades de saúde da família que possuem salas de vacinação e imunizar-se. Vale lembrar que as ESFs atendem de segunda à sexta-feira das 7 às 16 horas.

Algumas unidades possuem horário estendido, portanto, consulte sua ESF. É importante ter em mãos a carteirinha de vacinação de quem for receber a vacina. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a medida segue recomendação feita pelo Ministério da Saúde (MS), no dia 30 de abril, de utilizar as doses excedentes na população em geral, tendo em vista o grande número de internações registradas em decorrência da gripe. Em Mafra a recomendação foi encaminhada pela Regional de Saúde na tarde do dia 03 de maio de 2024.

Vale lembrar que a meta de Mafra é imunizar 90% da população. Até o dia 03 de maio, 38,4% do grupo prioritário havia sido vacinado. No entanto, ressalta-se que esta ampliação se fundamenta no benefício que a vacinação pode proporcionar para a população não contemplada nos grupos prioritários já estabelecidos pelo Ministério da Saúde, além de contribuir na redução dos atendimentos ambulatoriais, internações e absenteísmo durante o período do outono e inverno. Nestes períodos as doenças de transmissão respiratórias são mais frequentes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, confinados, com pouca ou nenhuma ventilação natural, o que somado aos fatores já descritos, facilita a transmissão do vírus de uma pessoa para a outra.

Por que tomar a vacina

A vacina oferecida na rede pública de saúde previne os principais vírus influenza presentes no Brasil, que são o influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e o vírus influenza B. No entanto, a proteção só ocorre de duas a três semanas após a aplicação da dose, por isso a Secretaria de Estado da Saúde alerta para a importância de se vacinar o quanto antes, evitando casos graves, hospitalizações e mortes por gripe. As vacinas seguem sendo aplicadas pelas equipes até o final dos estoques.

Importante ressaltar que crianças que vão receber a vacina pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.