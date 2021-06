Vacinação em Mafra para pessoas com 55 a 59 anos sem comorbidades será neste sábado

Mafra recebeu mais doses da vacina contra a Covid-19, por isso ampliou a faixa de idades para população que receberá a primeira dose neste sábado.

Confira as informações:

Neste sábado, dia 12 de junho, das 8 às 17 horas, outras categorias serão vacinadas nas ESFs que possuem sala de vacinação e que estarão abertas para atender com exclusividade os públicos-alvo desta etapa, que são:

Pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos sem comorbidades e outros grupos prioritários;

Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário (motorista e cobrador) – Não estão contemplados neste momento, motoristas de empresas que transportam funcionários;

Motoristas de ônibus escolar e Motoristas de van escolar (precisam comprovar vinculo que transportam alunos);

Motorista e cobrador de transporte coletivo e rodoviário – Não estão contemplados na nota técnica, motoristas de empresas que transportam funcionários;

Caminhoneiros (motoristas de transportes rodoviários) – precisam comprovar o registro nesta função, nesta etapa não serão contemplados motoristas de cargas dentro do município;

Trabalhadores na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que atuam nas empresas de limpeza urbana e coleta – nesta etapa não serão contemplados trabalhadores do setor administrativo.

Todos os trabalhadores deverão apresentar documento com foto, declaração de vínculo de trabalho e a carteirinha de vacinação.

Dia D na unidade de saúde de referência

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve estratégias para evitar aglomerações nas unidades de saúde, por esta razão é importante que a população alvo dessa etapa compareça neste Dia D, dia 12 de junho, na unidade de saúde de referência. Vale lembrar que é obrigatório o uso de máscara.

Vacinação continua acontecendo

Lembrando que a vacinação continua acontecendo para comorbidades e deficiências permanentes de 18 a 59 anos via link no Site da Prefeitura de Mafra e Professores (serão seguidos os critérios dos grupos de 1 a 13, das notas técnicas 024 e 027/GEDIM/DIVE/SUV/SES). Até o dia 07 de junho de 2021 já foram vacinados 1063 Profissionais da Educação e 830 pessoas com comorbidades e deficiência permanente, em um total de 18106 doses aplicadas da Vacina contra covid 19 no município de Mafra.

10 salas de vacina credenciadas

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 / cel 984550252

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 / cel 984549625

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 / cel 98455 0073

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 / cel 984550565

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 / cel 984362875

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista do Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678 / cel 984484650. (atende comunidade de Augusta Vitória e Saltinho do Canivete).

Dia D de vacinação contra Covid-19 também é dia de ser solidário

Neste sábado, dia D de vacinação contra Covid-19 para públicos distintos, a Prefeitura de Mafra pede que este mesmo público seja solidário e doe um quilo de alimento não perecível ou uma caixa de leite.

As doações arrecadadas serão encaminhadas à Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação que encaminhará para entidades socioassistenciais do município. A Administração Municipal conta mais uma vez com a solidariedade dos mafrenses que sempre se mostraram humanitários quando o irmão passa por dificuldades como quando em enchentes, invernos rigorosos e agora com a pandemia.

Também é possível doar mantimentos, em qualquer época do ano, na Secretaria Municipal da Assistência Social que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira, preferencialmente com agendamento, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3643-7181.