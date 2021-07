Vacinação no município chega ao público de 40 anos em Mafra

Nesta segunda-feira Mafra vacina população a partir dos 40 anos contra covid-19. Mafra recebeu mais 2.95 doses do estado durante esta semana

Seguindo com a campanha de imunização contra Covid-19, Mafra começa nesta segunda-feira, 05, a vacinação de pessoas a partir dos 40 anos. Até o dia 30 de junho, o município vacinou com a primeira dose 23122 pessoas, chegando ao percentual de 40,87% da população vacinada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com a chegada de novos lotes de vacina enviadas periodicamente pelo Governo do Estado, Mafra está conseguindo avançar nas faixas etárias, podendo se antecipar ao calendário vacinal proposto.

Sua vez

O prefeito Emerson Maas apela à população que fique atenta a faixa etária que está sendo chamada e procure sua unidade de saúde para receber a vacina que está disponível no momento. Já o secretário da pasta, Plínio Saldanha, explica porque não se deve escolher entre um imunizante e outro. “Todas as vacinas visam ajudar o organismo a desenvolver anticorpos contra o vírus. Portanto, é muito mais importante estar vacinado, independente do fabricante da vacina. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhores os resultados no combate à pandemia”.

O prefeito reforçou ainda que receber a primeira dose e a segunda é uma questão de conscientização coletiva e saúde pública. “Vamos antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 por idades. Todos os catarinenses com 18 anos ou mais receberão a primeira dose até agosto”, falou com esperança.

Caminho da vacina

O Governo do Estado informa periodicamente sobre a chegada de novos lotes de vacina e o envio aos municípios. A Vigilância Epidemiológica é a responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas às ESFs, conforme o quantitativo de usuários. Portanto, é importante que a pessoa/usuário do SUS mantenha seus dados pessoais atualizados junto à ESF de sua referência.

Para mais informações sobre vacinação em Mafra, acesse o VACINÔMETRO.

É vacina, é proteção! A escolha deve ser por tomar a vacina ofertada no momento. Um dia que você deixa de se vacinar…é mais um dia exposto ao coronavírus. Pra que arriscar?

Mafra recebe do governo do estado mais um lote de vacinas contra a covid-19

São mais 2.095 doses que serão aplicadas em pessoas com idades abaixo de 45 anos

Nesta quinta-feira (1) o governo do estado de Santa Catarina iniciou a distribuição de duas novas remessas de doses da vacina contra a covid-19 ao municípios catarinenses. Ao todo foram distribuídas 257.190 doses, destas 219.750 da AstraZeneca e 37.440 da Pfizer. As remessas foram distribuídas aos municípios para aplicação da primeira dose.

Mafra recebeu 2.095 doses (1795 AstraZeneca e 300 Pfizer), que conforme a Saúde, serão destinadas para a primeira dose do público com idade abaixo de 45 anos.